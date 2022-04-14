Yuna Bite (YUNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yuna Bite (YUNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yuna Bite (YUNA) Information YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly. Officiel hjemmeside: https://www.yunabite.com/ Hvidbog: https://www.yunabite.com/documentation Køb YUNA nu!

Yuna Bite (YUNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yuna Bite (YUNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K Samlet udbud $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Cirkulerende forsyning $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Yuna Bite (YUNA) pris

Yuna Bite (YUNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yuna Bite (YUNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YUNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YUNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YUNA's tokenomics, kan du udforske YUNA tokens live-pris!

YUNA Prisprediktion Vil du vide, hvor YUNA måske er på vej hen? Vores YUNA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YUNA Tokens prisprediktion nu!

