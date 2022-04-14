Yuna AI (YUNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yuna AI (YUNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yuna AI (YUNA) Information Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities. Officiel hjemmeside: https://yuna.vc/ Køb YUNA nu!

Yuna AI (YUNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yuna AI (YUNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.51K $ 11.51K $ 11.51K Samlet udbud $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Cirkulerende forsyning $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.51K $ 11.51K $ 11.51K Alle tiders Høj: $ 0.00136538 $ 0.00136538 $ 0.00136538 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Yuna AI (YUNA) pris

Yuna AI (YUNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yuna AI (YUNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YUNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YUNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YUNA's tokenomics, kan du udforske YUNA tokens live-pris!

