Yumiko AI (ALIVE) Information Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide. Officiel hjemmeside: https://yumiko.io/ Hvidbog: https://github.com/Tenztan/Yumiko-public Køb ALIVE nu!

Yumiko AI (ALIVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yumiko AI (ALIVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.62K $ 15.62K $ 15.62K Samlet udbud $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M Cirkulerende forsyning $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.62K $ 15.62K $ 15.62K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Yumiko AI (ALIVE) pris

Yumiko AI (ALIVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yumiko AI (ALIVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALIVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALIVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALIVE's tokenomics, kan du udforske ALIVE tokens live-pris!

ALIVE Prisprediktion Vil du vide, hvor ALIVE måske er på vej hen? Vores ALIVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALIVE Tokens prisprediktion nu!

