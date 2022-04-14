Yuku AI (YUKU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yuku AI (YUKU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yuku AI (YUKU) Information Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy. Officiel hjemmeside: https://yuku.app/ Hvidbog: https://yuku.app/whitepaper Køb YUKU nu!

Yuku AI (YUKU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yuku AI (YUKU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Samlet udbud $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M Cirkulerende forsyning $ 243.71M $ 243.71M $ 243.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Alle tiders Høj: $ 0.008205 $ 0.008205 $ 0.008205 Alle tiders Lav: $ 0.0031116 $ 0.0031116 $ 0.0031116 Nuværende pris: $ 0.00418213 $ 0.00418213 $ 0.00418213 Få mere at vide om Yuku AI (YUKU) pris

Yuku AI (YUKU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yuku AI (YUKU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YUKU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YUKU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YUKU's tokenomics, kan du udforske YUKU tokens live-pris!

