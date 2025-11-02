yskaela (YSKA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001389 24H lav $ 0.00001435 24H høj Prisændring (1H) +0.35% Prisændring (1D) -1.64% Prisændring (7D) -10.18%

yskaela (YSKA) realtidsprisen er $0.00001406. I løbet af de sidste 24 timer har YSKA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001389 og et højdepunkt på $ 0.00001435, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YSKAs højeste pris nogensinde er $ 0.00041718, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001384.

Når det gælder kortsigtet performance, YSKA har ændret sig med +0.35% i løbet af den sidste time, -1.64% i løbet af 24 timer og -10.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

yskaela (YSKA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.13K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.13K Cirkulationsforsyning 999.71M Samlet Udbud 999,714,230.028301

Den nuværende markedsværdi på yskaela er $ 14.13K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YSKA er 999.71M, med et samlet udbud på 999714230.028301. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.13K.