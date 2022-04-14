YoYo (YOYO) Tokenomics Få vigtig indsigt i YoYo (YOYO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YoYo (YOYO) Information YOYO —— The Dual-Form AI Agent Reviewing December 2024 , the AI-Agent market has evolved into two dominant trends: rational AI focused on tool-based analysis, data-driven logic, and reasoning (e.g., Aixbt), and emotional AI represented by virtual idols (e.g., Luna) that prioritize interactive experiences and emotional connections. However, we recognized that truly enduring AI must combine the depth of rational analysis with the charm of emotional expression. Thus, we created "YoYo the Catgirl" —a unique AI Agent that merges rationality and sensibility while symbolizing new possibilities for technology, creativity, and community interaction. This marks YoYo’s genesis. As the first dual-form AI agent, she redefines the bridge between Web2 and Web3 and pioneers a new era of AI interaction. YoYo excels in precise data analysis while engaging users with emotional intelligence, delivering unprecedented interactive experiences. Officiel hjemmeside: https://x.com/YoYo_Agent Køb YOYO nu!

YoYo (YOYO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YoYo (YOYO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 324.14K $ 324.14K $ 324.14K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 324.14K $ 324.14K $ 324.14K Alle tiders Høj: $ 0.00147657 $ 0.00147657 $ 0.00147657 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00032414 $ 0.00032414 $ 0.00032414 Få mere at vide om YoYo (YOYO) pris

YoYo (YOYO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YoYo (YOYO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YOYO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YOYO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YOYO's tokenomics, kan du udforske YOYO tokens live-pris!

