YOWIE (YOWIE) Tokenomics

YOWIE (YOWIE) Information Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey! Officiel hjemmeside: https://yowie.fun/ Køb YOWIE nu!

YOWIE (YOWIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YOWIE (YOWIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Samlet udbud $ 963.77M $ 963.77M $ 963.77M Cirkulerende forsyning $ 963.77M $ 963.77M $ 963.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Alle tiders Høj: $ 0.00300999 $ 0.00300999 $ 0.00300999 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om YOWIE (YOWIE) pris

YOWIE (YOWIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YOWIE (YOWIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YOWIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YOWIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YOWIE's tokenomics, kan du udforske YOWIE tokens live-pris!

YOWIE Prisprediktion Vil du vide, hvor YOWIE måske er på vej hen? Vores YOWIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YOWIE Tokens prisprediktion nu!

