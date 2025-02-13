your outie (OUTIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i your outie (OUTIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

your outie (OUTIE) Information $outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.youroutie.xyz Køb OUTIE nu!

your outie (OUTIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for your outie (OUTIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.93K $ 18.93K $ 18.93K Samlet udbud $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Cirkulerende forsyning $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.93K $ 18.93K $ 18.93K Alle tiders Høj: $ 0.00123193 $ 0.00123193 $ 0.00123193 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om your outie (OUTIE) pris

your outie (OUTIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for your outie (OUTIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OUTIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OUTIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OUTIE's tokenomics, kan du udforske OUTIE tokens live-pris!

