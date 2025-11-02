YOUR AI (YOURAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) -1.91% Prisændring (7D) -0.31% Prisændring (7D) -0.31%

YOUR AI (YOURAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har YOURAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YOURAIs højeste pris nogensinde er $ 0.53518, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, YOURAI har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -1.91% i løbet af 24 timer og -0.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

YOUR AI (YOURAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 19.34K$ 19.34K $ 19.34K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 419.44K$ 419.44K $ 419.44K Cirkulationsforsyning 46.10M 46.10M 46.10M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på YOUR AI er $ 19.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YOURAI er 46.10M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 419.44K.