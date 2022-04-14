You Dont Want This Life (YDWTL) Tokenomics Få vigtig indsigt i You Dont Want This Life (YDWTL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

You Dont Want This Life (YDWTL) Information You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL Officiel hjemmeside: https://youdontwantthislife.com/ Hvidbog: https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending Køb YDWTL nu!

You Dont Want This Life (YDWTL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for You Dont Want This Life (YDWTL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.23K $ 4.23K $ 4.23K Samlet udbud $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M Cirkulerende forsyning $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.23K $ 4.23K $ 4.23K Alle tiders Høj: $ 0.00221643 $ 0.00221643 $ 0.00221643 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om You Dont Want This Life (YDWTL) pris

You Dont Want This Life (YDWTL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for You Dont Want This Life (YDWTL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YDWTL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YDWTL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YDWTL's tokenomics, kan du udforske YDWTL tokens live-pris!

