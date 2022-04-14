you can now buy (HAPPINESS) Tokenomics Få vigtig indsigt i you can now buy (HAPPINESS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

you can now buy (HAPPINESS) Information Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another. Officiel hjemmeside: https://happinesscoin.fun/ Køb HAPPINESS nu!

you can now buy (HAPPINESS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for you can now buy (HAPPINESS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 176.13K $ 176.13K $ 176.13K Samlet udbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 176.13K $ 176.13K $ 176.13K Alle tiders Høj: $ 0.00202563 $ 0.00202563 $ 0.00202563 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017613 $ 0.00017613 $ 0.00017613 Få mere at vide om you can now buy (HAPPINESS) pris

you can now buy (HAPPINESS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for you can now buy (HAPPINESS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAPPINESS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAPPINESS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAPPINESS's tokenomics, kan du udforske HAPPINESS tokens live-pris!

