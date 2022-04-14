Yoomi (YOOMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yoomi (YOOMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yoomi (YOOMI) Information My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I’m here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you’ve ever seen. Officiel hjemmeside: https://www.yoomi.fun/ Køb YOOMI nu!

Yoomi (YOOMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yoomi (YOOMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.45K $ 6.45K $ 6.45K Samlet udbud $ 954.99M $ 954.99M $ 954.99M Cirkulerende forsyning $ 954.99M $ 954.99M $ 954.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.45K $ 6.45K $ 6.45K Alle tiders Høj: $ 0.00133375 $ 0.00133375 $ 0.00133375 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Yoomi (YOOMI) pris

Yoomi (YOOMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yoomi (YOOMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YOOMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YOOMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YOOMI's tokenomics, kan du udforske YOOMI tokens live-pris!

YOOMI Prisprediktion Vil du vide, hvor YOOMI måske er på vej hen? Vores YOOMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

