Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.
Yoko (YOKO) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yoko (YOKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Yoko (YOKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Yoko (YOKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal YOKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange YOKO tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår YOKO's tokenomics, kan du udforske YOKO tokens live-pris!
