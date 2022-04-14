Yoko (YOKO) Tokenomics

Yoko (YOKO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Yoko (YOKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Yoko (YOKO) Information

Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.

Officiel hjemmeside:
https://yoko.live/
Hvidbog:
https://yoko.live/protocol

Yoko (YOKO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yoko (YOKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 9.75K
$ 9.75K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 410.00M
$ 410.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 23.79K
$ 23.79K
Alle tiders Høj:
$ 0.00915937
$ 0.00915937
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Yoko (YOKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Yoko (YOKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal YOKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange YOKO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår YOKO's tokenomics, kan du udforske YOKO tokens live-pris!

YOKO Prisprediktion

Vil du vide, hvor YOKO måske er på vej hen? Vores YOKO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.