Yoko (YOKO) Information Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram. Officiel hjemmeside: https://yoko.live/ Hvidbog: https://yoko.live/protocol Køb YOKO nu!

Yoko (YOKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yoko (YOKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.75K $ 9.75K $ 9.75K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 410.00M $ 410.00M $ 410.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.79K $ 23.79K $ 23.79K Alle tiders Høj: $ 0.00915937 $ 0.00915937 $ 0.00915937 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Yoko (YOKO) pris

Yoko (YOKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yoko (YOKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YOKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YOKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YOKO's tokenomics, kan du udforske YOKO tokens live-pris!

