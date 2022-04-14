ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ynBNB MAX (YNBNBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ynBNB MAX (YNBNBX) Information ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety. Officiel hjemmeside: https://www.yieldnest.finance/

ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ynBNB MAX (YNBNBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.92M $ 28.92M $ 28.92M Samlet udbud $ 32.86K $ 32.86K $ 32.86K Cirkulerende forsyning $ 32.86K $ 32.86K $ 32.86K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.92M $ 28.92M $ 28.92M Alle tiders Høj: $ 896.93 $ 896.93 $ 896.93 Alle tiders Lav: $ 509.98 $ 509.98 $ 509.98 Nuværende pris: $ 880.49 $ 880.49 $ 880.49 Få mere at vide om ynBNB MAX (YNBNBX) pris

ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ynBNB MAX (YNBNBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YNBNBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YNBNBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YNBNBX's tokenomics, kan du udforske YNBNBX tokens live-pris!

