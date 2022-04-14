Yieltra (YLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yieltra (YLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yieltra (YLT) Information Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth. Officiel hjemmeside: https://yieltra.com/ Hvidbog: https://yieltra.gitbook.io/yieltra Køb YLT nu!

Yieltra (YLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yieltra (YLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 282.60K $ 282.60K $ 282.60K Samlet udbud $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerende forsyning $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 282.60K $ 282.60K $ 282.60K Alle tiders Høj: $ 0.01124445 $ 0.01124445 $ 0.01124445 Alle tiders Lav: $ 0.00774457 $ 0.00774457 $ 0.00774457 Nuværende pris: $ 0.00940881 $ 0.00940881 $ 0.00940881 Få mere at vide om Yieltra (YLT) pris

Yieltra (YLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yieltra (YLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YLT's tokenomics, kan du udforske YLT tokens live-pris!

