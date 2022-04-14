YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i YieldNest Restaked ETH (YNETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Information Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. Officiel hjemmeside: https://yieldnest.finance/ Hvidbog: https://docs.yieldnest.finance/ Køb YNETH nu!

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YieldNest Restaked ETH (YNETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.65M $ 25.65M $ 25.65M Samlet udbud $ 5.40K $ 5.40K $ 5.40K Cirkulerende forsyning $ 5.40K $ 5.40K $ 5.40K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.65M $ 25.65M $ 25.65M Alle tiders Høj: $ 4,892.64 $ 4,892.64 $ 4,892.64 Alle tiders Lav: $ 1,432.9 $ 1,432.9 $ 1,432.9 Nuværende pris: $ 4,748.78 $ 4,748.78 $ 4,748.78 Få mere at vide om YieldNest Restaked ETH (YNETH) pris

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YieldNest Restaked ETH (YNETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YNETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YNETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YNETH's tokenomics, kan du udforske YNETH tokens live-pris!

YNETH Prisprediktion Vil du vide, hvor YNETH måske er på vej hen? Vores YNETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YNETH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!