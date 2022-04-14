Yield TRYB (YTRYB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yield TRYB (YTRYB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yield TRYB (YTRYB) Information Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Officiel hjemmeside: https://www.balsafinance.com/ytryb Køb YTRYB nu!

Yield TRYB (YTRYB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yield TRYB (YTRYB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 122.47K $ 122.47K $ 122.47K Samlet udbud $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Cirkulerende forsyning $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 122.47K $ 122.47K $ 122.47K Alle tiders Høj: $ 0.04239704 $ 0.04239704 $ 0.04239704 Alle tiders Lav: $ 0.03222513 $ 0.03222513 $ 0.03222513 Nuværende pris: $ 0.03399262 $ 0.03399262 $ 0.03399262 Få mere at vide om Yield TRYB (YTRYB) pris

Yield TRYB (YTRYB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yield TRYB (YTRYB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YTRYB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YTRYB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YTRYB's tokenomics, kan du udforske YTRYB tokens live-pris!

