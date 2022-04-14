Yield GATA (YGATA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yield GATA (YGATA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yield GATA (YGATA) Information GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Officiel hjemmeside: https://gatahub.zone/ Køb YGATA nu!

Yield GATA (YGATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yield GATA (YGATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 120.34K $ 120.34K $ 120.34K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 174.63K $ 174.63K $ 174.63K Alle tiders Høj: $ 0.01993036 $ 0.01993036 $ 0.01993036 Alle tiders Lav: $ 0.00678574 $ 0.00678574 $ 0.00678574 Nuværende pris: $ 0.00831568 $ 0.00831568 $ 0.00831568 Få mere at vide om Yield GATA (YGATA) pris

Yield GATA (YGATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yield GATA (YGATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YGATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YGATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YGATA's tokenomics, kan du udforske YGATA tokens live-pris!

YGATA Prisprediktion Vil du vide, hvor YGATA måske er på vej hen? Vores YGATA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YGATA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!