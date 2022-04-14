Yellow Road (ROAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yellow Road (ROAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yellow Road (ROAD) Information Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community. Officiel hjemmeside: https://yellowroad.app/

Yellow Road (ROAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yellow Road (ROAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.52K $ 34.52K $ 34.52K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 97.84K $ 97.84K $ 97.84K Alle tiders Høj: $ 21.94 $ 21.94 $ 21.94 Alle tiders Lav: $ 0.00669036 $ 0.00669036 $ 0.00669036 Nuværende pris: $ 0.00978397 $ 0.00978397 $ 0.00978397 Få mere at vide om Yellow Road (ROAD) pris

Yellow Road (ROAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yellow Road (ROAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROAD's tokenomics, kan du udforske ROAD tokens live-pris!

ROAD Prisprediktion Vil du vide, hvor ROAD måske er på vej hen? Vores ROAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ROAD Tokens prisprediktion nu!

