Yellow Pepe (YELPE) Information $YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe. Officiel hjemmeside: https://www.yellowpepe.vip/ Hvidbog: https://www.yellowpepe.vip/ Køb YELPE nu!

Yellow Pepe (YELPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yellow Pepe (YELPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.36K $ 40.36K $ 40.36K Samlet udbud $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Cirkulerende forsyning $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.36K $ 40.36K $ 40.36K Alle tiders Høj: $ 0.00532182 $ 0.00532182 $ 0.00532182 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Yellow Pepe (YELPE) pris

Yellow Pepe (YELPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yellow Pepe (YELPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YELPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YELPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YELPE's tokenomics, kan du udforske YELPE tokens live-pris!

YELPE Prisprediktion Vil du vide, hvor YELPE måske er på vej hen? Vores YELPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

