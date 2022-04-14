Yellow Duckies (DUCKIES) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yellow Duckies (DUCKIES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yellow Duckies (DUCKIES) Information Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure. Officiel hjemmeside: https://www.yellow.org/canarynet/duckies Hvidbog: https://www.yellow.org/files/duckies_one_pager.pdf Køb DUCKIES nu!

Yellow Duckies (DUCKIES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yellow Duckies (DUCKIES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 145.26K $ 145.26K $ 145.26K Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 48.50M $ 48.50M $ 48.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 449.23K $ 449.23K $ 449.23K Alle tiders Høj: $ 0.02708167 $ 0.02708167 $ 0.02708167 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00299489 $ 0.00299489 $ 0.00299489 Få mere at vide om Yellow Duckies (DUCKIES) pris

Yellow Duckies (DUCKIES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yellow Duckies (DUCKIES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUCKIES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUCKIES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUCKIES's tokenomics, kan du udforske DUCKIES tokens live-pris!

DUCKIES Prisprediktion Vil du vide, hvor DUCKIES måske er på vej hen? Vores DUCKIES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DUCKIES Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!