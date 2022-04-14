Yeet The Yeti (YEET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yeet The Yeti (YEET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yeet The Yeti (YEET) Information YEET is the coolest meme coin to hit the AVAX blockchain, designed to bring the community together for big gains, great vibes, and a snowstorm of fun. It’s more than just a token; it’s a movement for those who thrive on humor, energy, and the power of collective momentum. In the world of YEET, we don’t just move—we send it full force. The Yeti isn’t here to tiptoe through crypto—it’s here to charge forward, carving a unique space in the AVAX ecosystem where the community leads the way. If you’re ready for bold moves and bigger laughs, YEET is your ride. Officiel hjemmeside: https://yeet.red Køb YEET nu!

Yeet The Yeti (YEET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yeet The Yeti (YEET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.66K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 900.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.41K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om Yeet The Yeti (YEET) pris

Yeet The Yeti (YEET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yeet The Yeti (YEET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YEET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YEET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YEET's tokenomics, kan du udforske YEET tokens live-pris!

