YDragon (YDR) Information YDragon is a crypto index platform with cross-chain capabilities and yield-generation opportunities. This combination of market-leading features allows us to offer you a seamless, cross-chain, multi-asset experience. Made by investors, for investors. Officiel hjemmeside: https://ydragon.io

YDragon (YDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YDragon (YDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.00K $ 13.00K $ 13.00K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 125.78M $ 125.78M $ 125.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.66K $ 51.66K $ 51.66K Alle tiders Høj: $ 0.106311 $ 0.106311 $ 0.106311 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010333 $ 0.00010333 $ 0.00010333 Få mere at vide om YDragon (YDR) pris

YDragon (YDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YDragon (YDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YDR's tokenomics, kan du udforske YDR tokens live-pris!

YDR Prisprediktion Vil du vide, hvor YDR måske er på vej hen? Vores YDR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

