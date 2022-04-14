yBGT (YBGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i yBGT (YBGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

yBGT (YBGT) Information Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak. Officiel hjemmeside: https://bearn.sucks/ Køb YBGT nu!

yBGT (YBGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for yBGT (YBGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 872.58K $ 872.58K $ 872.58K Samlet udbud $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K Cirkulerende forsyning $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 872.58K $ 872.58K $ 872.58K Alle tiders Høj: $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 Alle tiders Lav: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 Nuværende pris: $ 4.31 $ 4.31 $ 4.31 Få mere at vide om yBGT (YBGT) pris

yBGT (YBGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for yBGT (YBGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YBGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YBGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YBGT's tokenomics, kan du udforske YBGT tokens live-pris!

YBGT Prisprediktion Vil du vide, hvor YBGT måske er på vej hen? Vores YBGT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YBGT Tokens prisprediktion nu!

