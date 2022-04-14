Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Information The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Officiel hjemmeside: https://dashboard.yay.space/ Hvidbog: https://yay.gitbook.io/yay-staking Køb YAYSTONE nu!

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Samlet udbud $ 1.02K $ 1.02K $ 1.02K Cirkulerende forsyning $ 1.02K $ 1.02K $ 1.02K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Alle tiders Høj: $ 4,984.43 $ 4,984.43 $ 4,984.43 Alle tiders Lav: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 Nuværende pris: $ 4,852.27 $ 4,852.27 $ 4,852.27 Få mere at vide om Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) pris

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YAYSTONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YAYSTONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YAYSTONE's tokenomics, kan du udforske YAYSTONE tokens live-pris!

