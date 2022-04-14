YAWN (YAWN) Tokenomics Få vigtig indsigt i YAWN (YAWN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YAWN (YAWN) Information Welcome to Yawn’s World! Meet Yawn, the sleepiest member of the group. He was so deep in slumber that he missed the invitation to join the Boys' Club, a regret he's carried ever since. Determined to rise above, Yawn is now launching his own venture with $YAWN, the world's first meme token that enables holders to earn profits from businesses and services developed under the Yawn brand. Our mission is to make Yawn a household name, fostering a community that amplifies our brand's influence. It's Yawn's world; you're just living in it. Officiel hjemmeside: https://yawnsworld.com/ Køb YAWN nu!

YAWN (YAWN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YAWN (YAWN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 159.56K $ 159.56K $ 159.56K Samlet udbud $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Cirkulerende forsyning $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 159.56K $ 159.56K $ 159.56K Alle tiders Høj: $ 0.00495001 $ 0.00495001 $ 0.00495001 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om YAWN (YAWN) pris

YAWN (YAWN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YAWN (YAWN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YAWN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YAWN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YAWN's tokenomics, kan du udforske YAWN tokens live-pris!

YAWN Prisprediktion Vil du vide, hvor YAWN måske er på vej hen? Vores YAWN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YAWN Tokens prisprediktion nu!

