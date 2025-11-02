Yara AI (YARA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00210461$ 0.00210461 $ 0.00210461 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +2.02% Prisændring (1D) +9.32% Prisændring (7D) -42.24% Prisændring (7D) -42.24%

Yara AI (YARA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har YARA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YARAs højeste pris nogensinde er $ 0.00210461, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, YARA har ændret sig med +2.02% i løbet af den sidste time, +9.32% i løbet af 24 timer og -42.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Yara AI (YARA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 424.17K$ 424.17K $ 424.17K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 476.26K$ 476.26K $ 476.26K Cirkulationsforsyning 775.78M 775.78M 775.78M Samlet Udbud 871,036,936.3238838 871,036,936.3238838 871,036,936.3238838

Den nuværende markedsværdi på Yara AI er $ 424.17K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YARA er 775.78M, med et samlet udbud på 871036936.3238838. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 476.26K.