YapTrade (YT) Information YapTrade is a decentralized OTC marketplace designed for trading influence-based assets that are traditionally illiquid. It provides a secure, private, and structured market for assets such as Kaito voting rights, Smart Follower trades, and Kaito airdrop rights. Unlike traditional crypto exchanges that focus on fungible tokens, YapTrade specializes in assets that directly impact governance, influence, and rewards. Through escrow-backed transactions, collateralized agreements, and manual verification, YapTrade ensures that buyers and sellers can trade with confidence and security. Officiel hjemmeside: https://www.yaptradedao.com/

YapTrade (YT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YapTrade (YT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 391.88K $ 391.88K $ 391.88K Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 391.88K $ 391.88K $ 391.88K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026128 $ 0.00026128 $ 0.00026128 Få mere at vide om YapTrade (YT) pris

YapTrade (YT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YapTrade (YT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YT's tokenomics, kan du udforske YT tokens live-pris!

YT Prisprediktion Vil du vide, hvor YT måske er på vej hen? Vores YT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YT Tokens prisprediktion nu!

