YAPSTER (YAPSTER) Information Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control. Officiel hjemmeside: https://www.yapster.xyz/ Køb YAPSTER nu!

YAPSTER (YAPSTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YAPSTER (YAPSTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 86.50K $ 86.50K $ 86.50K Samlet udbud $ 915.51M $ 915.51M $ 915.51M Cirkulerende forsyning $ 915.51M $ 915.51M $ 915.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.50K $ 86.50K $ 86.50K Alle tiders Høj: $ 0.01015272 $ 0.01015272 $ 0.01015272 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om YAPSTER (YAPSTER) pris

YAPSTER (YAPSTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YAPSTER (YAPSTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YAPSTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YAPSTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YAPSTER's tokenomics, kan du udforske YAPSTER tokens live-pris!

