Yann LeCoin (YANN) Information Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career. Officiel hjemmeside: https://www.yann.lol Køb YANN nu!

Yann LeCoin (YANN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yann LeCoin (YANN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.34K $ 27.34K $ 27.34K Samlet udbud $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Cirkulerende forsyning $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.34K $ 27.34K $ 27.34K Alle tiders Høj: $ 0.00116108 $ 0.00116108 $ 0.00116108 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Yann LeCoin (YANN) pris

Yann LeCoin (YANN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yann LeCoin (YANN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YANN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YANN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YANN's tokenomics, kan du udforske YANN tokens live-pris!

YANN Prisprediktion Vil du vide, hvor YANN måske er på vej hen? Vores YANN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

