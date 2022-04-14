Yait Siu (YAIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yait Siu (YAIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yait Siu (YAIT) Information Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape. Officiel hjemmeside: https://x.com/YaitSiu

Yait Siu (YAIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yait Siu (YAIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Alle tiders Høj: $ 0.00183721 $ 0.00183721 $ 0.00183721 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0014772 $ 0.0014772 $ 0.0014772 Få mere at vide om Yait Siu (YAIT) pris

Yait Siu (YAIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yait Siu (YAIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YAIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YAIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YAIT's tokenomics, kan du udforske YAIT tokens live-pris!

