Yagi The Unbothered (YAGI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00140152 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) -0.11% Prisændring (7D) -4.26%

Yagi The Unbothered (YAGI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har YAGI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YAGIs højeste pris nogensinde er $ 0.00140152, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, YAGI har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og -4.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Yagi The Unbothered (YAGI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.73K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.73K Cirkulationsforsyning 999.56M Samlet Udbud 999,557,243.050194

Den nuværende markedsværdi på Yagi The Unbothered er $ 10.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YAGI er 999.56M, med et samlet udbud på 999557243.050194. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.73K.