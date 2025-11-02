UdvekslingDEX+
Den direkte Yagi The Unbothered pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid YAGI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk YAGI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om YAGI

YAGI Prisinfo

Hvad er YAGI

YAGI Officiel hjemmeside

YAGI Tokenomics

YAGI Prisprognose

Yagi The Unbothered Logo

Yagi The Unbothered Pris (YAGI)

Ikke noteret

1 YAGI til USD direkte pris:

--
----
-0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Yagi The Unbothered (YAGI) Live prisdiagram
Yagi The Unbothered (YAGI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.11%

-4.26%

-4.26%

Yagi The Unbothered (YAGI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har YAGI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YAGIs højeste pris nogensinde er $ 0.00140152, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, YAGI har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og -4.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Yagi The Unbothered (YAGI) Markedsinformation

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

--
----

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

999.56M
999.56M 999.56M

999,557,243.050194
999,557,243.050194 999,557,243.050194

Den nuværende markedsværdi på Yagi The Unbothered er $ 10.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YAGI er 999.56M, med et samlet udbud på 999557243.050194. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.73K.

Yagi The Unbothered (YAGI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Yagi The Unbothered til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Yagi The Unbothered til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Yagi The Unbothered til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Yagi The Unbothered til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.11%
30 dage$ 0-18.37%
60 dage$ 0-9.34%
90 dage$ 0--

Hvad er Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Yagi The Unbothered (YAGI) Ressource

Officiel hjemmeside

Yagi The Unbothered Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Yagi The Unbothered (YAGI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Yagi The Unbothered (YAGI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Yagi The Unbothered.

Tjek Yagi The Unbothered prisprediktion nu!

YAGI til lokale valutaer

Yagi The Unbothered (YAGI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Yagi The Unbothered (YAGI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om YAGI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Yagi The Unbothered (YAGI)

Hvor meget er Yagi The Unbothered (YAGI) værd i dag?
Den direkte YAGI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle YAGI til USD pris?
Den aktuelle pris på YAGItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Yagi The Unbothered?
Markedsværdien for YAGI er $ 10.73K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af YAGI?
Den cirkulerende forsyning af YAGI er 999.56M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på YAGI?
YAGI opnåede en ATH-pris på 0.00140152 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på YAGI?
YAGI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for YAGI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for YAGI er -- USD.
Bliver YAGI højere i år?
YAGI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se YAGI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

