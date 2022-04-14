Y8U (Y8U) Tokenomics Få vigtig indsigt i Y8U (Y8U), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Y8U (Y8U) Information Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Officiel hjemmeside: https://y8u.ai Hvidbog: https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf

Y8U (Y8U) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Y8U (Y8U), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 635.88K $ 635.88K $ 635.88K Samlet udbud $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M Cirkulerende forsyning $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 635.88K $ 635.88K $ 635.88K Alle tiders Høj: $ 0.111159 $ 0.111159 $ 0.111159 Alle tiders Lav: $ 0.00110598 $ 0.00110598 $ 0.00110598 Nuværende pris: $ 0.00216952 $ 0.00216952 $ 0.00216952 Få mere at vide om Y8U (Y8U) pris

Y8U (Y8U) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Y8U (Y8U) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal Y8U tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange Y8U tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår Y8U's tokenomics, kan du udforske Y8U tokens live-pris!

