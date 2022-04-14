XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i XyraDAO by VIRTUALS (XYRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Information XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI. Officiel hjemmeside: https://xyradao.ai/ Hvidbog: https://docs.xyradao.ai/ Køb XYRA nu!

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XyraDAO by VIRTUALS (XYRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.47K $ 9.47K $ 9.47K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 489.76M $ 489.76M $ 489.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.33K $ 19.33K $ 19.33K Alle tiders Høj: $ 0.00311099 $ 0.00311099 $ 0.00311099 Alle tiders Lav: $ 0.00001553 $ 0.00001553 $ 0.00001553 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) pris

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XYRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XYRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XYRA's tokenomics, kan du udforske XYRA tokens live-pris!

