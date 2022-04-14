xWIN Finance (XWIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i xWIN Finance (XWIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

xWIN Finance (XWIN) Information xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. Officiel hjemmeside: https://xwin.finance/ Køb XWIN nu!

xWIN Finance (XWIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for xWIN Finance (XWIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 298.66K $ 298.66K $ 298.66K Samlet udbud $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Cirkulerende forsyning $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Alle tiders Høj: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.02107423 $ 0.02107423 $ 0.02107423 Få mere at vide om xWIN Finance (XWIN) pris

xWIN Finance (XWIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for xWIN Finance (XWIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XWIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XWIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XWIN's tokenomics, kan du udforske XWIN tokens live-pris!

XWIN Prisprediktion Vil du vide, hvor XWIN måske er på vej hen? Vores XWIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XWIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!