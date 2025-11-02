Xwawa (XWAWA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) +9.81% Prisændring (7D) -39.68% Prisændring (7D) -39.68%

Xwawa (XWAWA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har XWAWA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XWAWAs højeste pris nogensinde er $ 0.00137407, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, XWAWA har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +9.81% i løbet af 24 timer og -39.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Xwawa (XWAWA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 229.33K$ 229.33K $ 229.33K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 229.33K$ 229.33K $ 229.33K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Xwawa er $ 229.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XWAWA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 229.33K.