Xtreme Gains Only (XGO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00013052 24H høj $ 0.00013287 All Time High $ 0.00024437 Laveste pris $ 0.00005413 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.39% Prisændring (7D) -0.27%

Xtreme Gains Only (XGO) realtidsprisen er $0.00013287. I løbet af de sidste 24 timer har XGO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00013052 og et højdepunkt på $ 0.00013287, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XGOs højeste pris nogensinde er $ 0.00024437, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005413.

Når det gælder kortsigtet performance, XGO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.39% i løbet af 24 timer og -0.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Xtreme Gains Only (XGO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 106.59K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 106.59K Cirkulationsforsyning 802.19M Samlet Udbud 802,187,986.34

Den nuværende markedsværdi på Xtreme Gains Only er $ 106.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XGO er 802.19M, med et samlet udbud på 802187986.34. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 106.59K.