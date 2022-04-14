XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i XT Stablecoin XTUSD (XTUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Information Officiel hjemmeside: https://www.xtusd.pro/main

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XT Stablecoin XTUSD (XTUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.83M $ 32.83M $ 32.83M Samlet udbud $ 32.80M $ 32.80M $ 32.80M Cirkulerende forsyning $ 32.80M $ 32.80M $ 32.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.83M $ 32.83M $ 32.83M Alle tiders Høj: $ 42.29 $ 42.29 $ 42.29 Alle tiders Lav: $ 0.933136 $ 0.933136 $ 0.933136 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Få mere at vide om XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) pris

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XTUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XTUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XTUSD's tokenomics, kan du udforske XTUSD tokens live-pris!

