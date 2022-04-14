XSwap Treasure (XTT) Tokenomics Få vigtig indsigt i XSwap Treasure (XTT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XSwap Treasure (XTT) Information XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project. Officiel hjemmeside: https://xdc.sale Køb XTT nu!

XSwap Treasure (XTT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XSwap Treasure (XTT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Samlet udbud $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B Cirkulerende forsyning $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Alle tiders Høj: $ 0.00307663 $ 0.00307663 $ 0.00307663 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00109562 $ 0.00109562 $ 0.00109562 Få mere at vide om XSwap Treasure (XTT) pris

XSwap Treasure (XTT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XSwap Treasure (XTT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XTT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XTT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XTT's tokenomics, kan du udforske XTT tokens live-pris!

