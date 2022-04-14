xSUSHI (XSUSHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i xSUSHI (XSUSHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

xSUSHI (XSUSHI) Information xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token. Officiel hjemmeside: https://sushi.com/

xSUSHI (XSUSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for xSUSHI (XSUSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M Samlet udbud $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M Cirkulerende forsyning $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M Alle tiders Høj: $ 26.33 $ 26.33 $ 26.33 Alle tiders Lav: $ 0.651595 $ 0.651595 $ 0.651595 Nuværende pris: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Få mere at vide om xSUSHI (XSUSHI) pris

xSUSHI (XSUSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for xSUSHI (XSUSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XSUSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XSUSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XSUSHI's tokenomics, kan du udforske XSUSHI tokens live-pris!

XSUSHI Prisprediktion Vil du vide, hvor XSUSHI måske er på vej hen? Vores XSUSHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XSUSHI Tokens prisprediktion nu!

