Xspectra Ai ($XAI) Information X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://xspectraai.io/ Hvidbog: https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra Køb $XAI nu!

Xspectra Ai ($XAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xspectra Ai ($XAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.31K $ 17.31K $ 17.31K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.31K $ 17.31K $ 17.31K Alle tiders Høj: $ 0.093458 $ 0.093458 $ 0.093458 Alle tiders Lav: $ 0.00112861 $ 0.00112861 $ 0.00112861 Nuværende pris: $ 0.00173096 $ 0.00173096 $ 0.00173096 Få mere at vide om Xspectra Ai ($XAI) pris

Xspectra Ai ($XAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Xspectra Ai ($XAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $XAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $XAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $XAI's tokenomics, kan du udforske $XAI tokens live-pris!

