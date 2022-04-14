XSGD (XSGD) Tokenomics Få vigtig indsigt i XSGD (XSGD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XSGD (XSGD) Information XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers. Officiel hjemmeside: https://www.straitsx.com/sg/xsgd Køb XSGD nu!

XSGD (XSGD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XSGD (XSGD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.23M $ 11.23M $ 11.23M Samlet udbud $ 14.42M $ 14.42M $ 14.42M Cirkulerende forsyning $ 14.42M $ 14.42M $ 14.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.23M $ 11.23M $ 11.23M Alle tiders Høj: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Alle tiders Lav: $ 0.620483 $ 0.620483 $ 0.620483 Nuværende pris: $ 0.77907 $ 0.77907 $ 0.77907 Få mere at vide om XSGD (XSGD) pris

XSGD (XSGD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XSGD (XSGD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XSGD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XSGD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XSGD's tokenomics, kan du udforske XSGD tokens live-pris!

