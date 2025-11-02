UdvekslingDEX+
Den direkte Xrpatriot pris i dag er 0.068922 USD. Følg med i realtid XRPATRIOT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XRPATRIOT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Xrpatriot Pris (XRPATRIOT)

$0.068922
Xrpatriot (XRPATRIOT) Live prisdiagram
Xrpatriot (XRPATRIOT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0.142747
$ 0.064433
-8.43%

-8.43%

Xrpatriot (XRPATRIOT) realtidsprisen er $0.068922. I løbet af de sidste 24 timer har XRPATRIOT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XRPATRIOTs højeste pris nogensinde er $ 0.142747, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.064433.

Når det gælder kortsigtet performance, XRPATRIOT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -8.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Markedsinformation

$ 1.22M
--
$ 1.22M
17.76M
17,760,000.00000001
Den nuværende markedsværdi på Xrpatriot er $ 1.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XRPATRIOT er 17.76M, med et samlet udbud på 17760000.00000001. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.22M.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Xrpatriot til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Xrpatriot til USD $ -0.0306906219.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Xrpatriot til USD $ -0.0324671899.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Xrpatriot til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0306906219-44.52%
60 dage$ -0.0324671899-47.10%
90 dage$ 0--

Hvad er Xrpatriot (XRPATRIOT)

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Xrpatriot (XRPATRIOT) Ressource

Officiel hjemmeside

Xrpatriot Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Xrpatriot (XRPATRIOT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Xrpatriot (XRPATRIOT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Xrpatriot.

Tjek Xrpatriot prisprediktion nu!

XRPATRIOT til lokale valutaer

Xrpatriot (XRPATRIOT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Xrpatriot (XRPATRIOT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XRPATRIOT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Xrpatriot (XRPATRIOT)

Hvor meget er Xrpatriot (XRPATRIOT) værd i dag?
Den direkte XRPATRIOT pris i USD er 0.068922 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XRPATRIOT til USD pris?
Den aktuelle pris på XRPATRIOTtil USD er $ 0.068922. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Xrpatriot?
Markedsværdien for XRPATRIOT er $ 1.22M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XRPATRIOT?
Den cirkulerende forsyning af XRPATRIOT er 17.76M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XRPATRIOT?
XRPATRIOT opnåede en ATH-pris på 0.142747 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XRPATRIOT?
XRPATRIOT så en ATL-pris på 0.064433 USD.
Hvad er handelsvolumen for XRPATRIOT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XRPATRIOT er -- USD.
Bliver XRPATRIOT højere i år?
XRPATRIOT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XRPATRIOT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

