XPLA (XPLA) Prisoplysninger (USD)

XPLA (XPLA) realtidsprisen er $0.0256292. I løbet af de sidste 24 timer har XPLA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02522098 og et højdepunkt på $ 0.02710076, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XPLAs højeste pris nogensinde er $ 1.4, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02475736.

Når det gælder kortsigtet performance, XPLA har ændret sig med -1.76% i løbet af den sidste time, -3.95% i løbet af 24 timer og -5.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XPLA (XPLA) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på XPLA er $ 21.39M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XPLA er 834.68M, med et samlet udbud på 1999921732.5821. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 51.26M.