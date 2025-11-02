UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte XPLA pris i dag er 0.0256292 USD. Følg med i realtid XPLA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XPLA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte XPLA pris i dag er 0.0256292 USD. Følg med i realtid XPLA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XPLA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om XPLA

XPLA Prisinfo

Hvad er XPLA

XPLA Officiel hjemmeside

XPLA Tokenomics

XPLA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

XPLA Logo

XPLA Pris (XPLA)

Ikke noteret

1 XPLA til USD direkte pris:

$0.02562919
$0.02562919$0.02562919
-3.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
XPLA (XPLA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:20:39 (UTC+8)

XPLA (XPLA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02522098
$ 0.02522098$ 0.02522098
24H lav
$ 0.02710076
$ 0.02710076$ 0.02710076
24H høj

$ 0.02522098
$ 0.02522098$ 0.02522098

$ 0.02710076
$ 0.02710076$ 0.02710076

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.02475736
$ 0.02475736$ 0.02475736

-1.76%

-3.95%

-5.74%

-5.74%

XPLA (XPLA) realtidsprisen er $0.0256292. I løbet af de sidste 24 timer har XPLA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02522098 og et højdepunkt på $ 0.02710076, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XPLAs højeste pris nogensinde er $ 1.4, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02475736.

Når det gælder kortsigtet performance, XPLA har ændret sig med -1.76% i løbet af den sidste time, -3.95% i løbet af 24 timer og -5.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XPLA (XPLA) Markedsinformation

$ 21.39M
$ 21.39M$ 21.39M

--
----

$ 51.26M
$ 51.26M$ 51.26M

834.68M
834.68M 834.68M

1,999,921,732.5821
1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

Den nuværende markedsværdi på XPLA er $ 21.39M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XPLA er 834.68M, med et samlet udbud på 1999921732.5821. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 51.26M.

XPLA (XPLA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af XPLA til USD $ -0.00105589434242865.
I de sidste 30 dage var prisændringen af XPLA til USD $ -0.0048436522.
I de sidste 60 dage var prisændringen af XPLA til USD $ -0.0046274878.
I de sidste 90 dage var prisændringen af XPLA til USD $ -0.01103965391051032.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00105589434242865-3.95%
30 dage$ -0.0048436522-18.89%
60 dage$ -0.0046274878-18.05%
90 dage$ -0.01103965391051032-30.10%

Hvad er XPLA (XPLA)

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

XPLA (XPLA) Ressource

Officiel hjemmeside

XPLA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil XPLA (XPLA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine XPLA (XPLA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for XPLA.

Tjek XPLA prisprediktion nu!

XPLA til lokale valutaer

XPLA (XPLA) Tokenomics

At forstå tokenomics for XPLA (XPLA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XPLA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om XPLA (XPLA)

Hvor meget er XPLA (XPLA) værd i dag?
Den direkte XPLA pris i USD er 0.0256292 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XPLA til USD pris?
Den aktuelle pris på XPLAtil USD er $ 0.0256292. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af XPLA?
Markedsværdien for XPLA er $ 21.39M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XPLA?
Den cirkulerende forsyning af XPLA er 834.68M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XPLA?
XPLA opnåede en ATH-pris på 1.4 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XPLA?
XPLA så en ATL-pris på 0.02475736 USD.
Hvad er handelsvolumen for XPLA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XPLA er -- USD.
Bliver XPLA højere i år?
XPLA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XPLA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:20:39 (UTC+8)

XPLA (XPLA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,984.00
$109,984.00$109,984.00

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.94
$3,866.94$3,866.94

-0.73%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03050
$0.03050$0.03050

+1.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.05
$185.05$185.05

-0.73%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,984.00
$109,984.00$109,984.00

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.94
$3,866.94$3,866.94

-0.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.05
$185.05$185.05

-0.73%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.40
$71.40$71.40

+0.69%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.723
$19.723$19.723

+3.22%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07484
$0.07484$0.07484

+49.68%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0041619
$0.0041619$0.0041619

+104.04%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005710
$0.00005710$0.00005710

+94.08%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000265
$0.000265$0.000265

+54.97%