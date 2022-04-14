XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i XOXNO Staked EGLD (XEGLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Information xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users. Officiel hjemmeside: https://xoxno.com/defi Køb XEGLD nu!

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XOXNO Staked EGLD (XEGLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 885.92K $ 885.92K $ 885.92K Samlet udbud $ 54.97K $ 54.97K $ 54.97K Cirkulerende forsyning $ 54.96K $ 54.96K $ 54.96K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 886.07K $ 886.07K $ 886.07K Alle tiders Høj: $ 22.03 $ 22.03 $ 22.03 Alle tiders Lav: $ 11.84 $ 11.84 $ 11.84 Nuværende pris: $ 16.08 $ 16.08 $ 16.08 Få mere at vide om XOXNO Staked EGLD (XEGLD) pris

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XOXNO Staked EGLD (XEGLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XEGLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XEGLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XEGLD's tokenomics, kan du udforske XEGLD tokens live-pris!

