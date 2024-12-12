XMONEY (XMONEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i XMONEY (XMONEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XMONEY (XMONEY) Information Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Officiel hjemmeside: https://xmoney-solana.com/ Køb XMONEY nu!

XMONEY (XMONEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XMONEY (XMONEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 553.80K $ 553.80K $ 553.80K Samlet udbud $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Cirkulerende forsyning $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 553.80K $ 553.80K $ 553.80K Alle tiders Høj: $ 0.00388614 $ 0.00388614 $ 0.00388614 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00055428 $ 0.00055428 $ 0.00055428 Få mere at vide om XMONEY (XMONEY) pris

XMONEY (XMONEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XMONEY (XMONEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XMONEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XMONEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XMONEY's tokenomics, kan du udforske XMONEY tokens live-pris!

XMONEY Prisprediktion Vil du vide, hvor XMONEY måske er på vej hen? Vores XMONEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XMONEY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!