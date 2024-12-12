XMONEY (XMONEY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i XMONEY (XMONEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
XMONEY (XMONEY) Information

Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money.

Officiel hjemmeside:
https://xmoney-solana.com/

XMONEY (XMONEY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XMONEY (XMONEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 553.80K
$ 553.80K$ 553.80K
Samlet udbud
$ 999.12M
$ 999.12M$ 999.12M
Cirkulerende forsyning $ 999.12M
$ 999.12M
$ 999.12M$ 999.12M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 553.80K
$ 553.80K
$ 553.80K$ 553.80K
Alle tiders Høj:
$ 0.00388614
$ 0.00388614$ 0.00388614
Alle tiders Lav: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00055428
$ 0.00055428$ 0.00055428

XMONEY (XMONEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for XMONEY (XMONEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal XMONEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange XMONEY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår XMONEY's tokenomics, kan du udforske XMONEY tokens live-pris!

XMONEY Prisprediktion

Vil du vide, hvor XMONEY måske er på vej hen? Vores XMONEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.