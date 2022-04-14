XMax (XMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i XMax (XMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XMax (XMX) Information XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users. Officiel hjemmeside: http://www.xmx.com Hvidbog: https://www.xmx.com/file/XMaxWhitePaper.pdf Køb XMX nu!

XMax (XMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XMax (XMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.56K $ 37.56K $ 37.56K Samlet udbud $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Cirkulerende forsyning $ 27.00B $ 27.00B $ 27.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.73K $ 41.73K $ 41.73K Alle tiders Høj: $ 0.00639084 $ 0.00639084 $ 0.00639084 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om XMax (XMX) pris

XMax (XMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XMax (XMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XMX's tokenomics, kan du udforske XMX tokens live-pris!

XMX Prisprediktion Vil du vide, hvor XMX måske er på vej hen? Vores XMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XMX Tokens prisprediktion nu!

