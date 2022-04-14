xHaven (XVN) Tokenomics Få vigtig indsigt i xHaven (XVN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

xHaven (XVN) Information xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading. Officiel hjemmeside: https://xhaven.io/ Hvidbog: https://docs.xhaven.io/whitepaper Køb XVN nu!

xHaven (XVN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for xHaven (XVN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 452.88K $ 452.88K $ 452.88K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 51.83M $ 51.83M $ 51.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Alle tiders Høj: $ 0.01320028 $ 0.01320028 $ 0.01320028 Alle tiders Lav: $ 0.00459209 $ 0.00459209 $ 0.00459209 Nuværende pris: $ 0.00872933 $ 0.00872933 $ 0.00872933 Få mere at vide om xHaven (XVN) pris

xHaven (XVN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for xHaven (XVN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XVN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XVN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XVN's tokenomics, kan du udforske XVN tokens live-pris!

