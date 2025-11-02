xFractal (FRACTAL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.36% Prisændring (1D) +36.50% Prisændring (7D) -12.43% Prisændring (7D) -12.43%

xFractal (FRACTAL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FRACTAL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FRACTALs højeste pris nogensinde er $ 0.00201832, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FRACTAL har ændret sig med -0.36% i løbet af den sidste time, +36.50% i løbet af 24 timer og -12.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

xFractal (FRACTAL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 502.85K$ 502.85K $ 502.85K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 502.85K$ 502.85K $ 502.85K Cirkulationsforsyning 999.10M 999.10M 999.10M Samlet Udbud 999,095,488.790203 999,095,488.790203 999,095,488.790203

Den nuværende markedsværdi på xFractal er $ 502.85K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FRACTAL er 999.10M, med et samlet udbud på 999095488.790203. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 502.85K.