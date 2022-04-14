Xenopus laevis (XENO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Xenopus laevis (XENO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Xenopus laevis (XENO) Information Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Køb XENO nu!

Xenopus laevis (XENO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xenopus laevis (XENO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 344.08K $ 344.08K $ 344.08K Samlet udbud $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Cirkulerende forsyning $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 382.42K $ 382.42K $ 382.42K Alle tiders Høj: $ 0.02291166 $ 0.02291166 $ 0.02291166 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00038231 $ 0.00038231 $ 0.00038231 Få mere at vide om Xenopus laevis (XENO) pris

Xenopus laevis (XENO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Xenopus laevis (XENO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XENO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XENO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XENO's tokenomics, kan du udforske XENO tokens live-pris!

XENO Prisprediktion Vil du vide, hvor XENO måske er på vej hen? Vores XENO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XENO Tokens prisprediktion nu!

